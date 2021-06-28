Александр Емельяненко прибыл на сбор в Карачаево-Черкессию: «Здрасьте-здрасьте, люди добрые!»

Боец ММА Александр Емельяненко в своем Instagram сообщил, что прибыл на тренировочный сбор в Карачаево-Черкессию.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Приехал в Карачаево-Черкессию на сборы. Всем хорошего понедельника и будьте добрее!» — написал Емельяненко.

25 июня рэпер Джиган рассказал журналистам, что на 4 ноября планируется его поединок с Емельяненко по правилам бокса. По словам Джигана, он получит за бой 50 миллионов рублей, а Емельяненко — 30.

39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову — техническим нокаутом.