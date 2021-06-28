Александр Емельяненко прибыл на сбор в Карачаево-Черкессию: «Здрасьте-здрасьте, люди добрые!»
12:44
Боец ММА Александр Емельяненко в своем Instagram сообщил, что прибыл на тренировочный сбор в Карачаево-Черкессию.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Приехал в Карачаево-Черкессию на сборы. Всем хорошего понедельника и будьте добрее!» — написал Емельяненко.
25 июня рэпер Джиган рассказал журналистам, что на 4 ноября планируется его поединок с Емельяненко по правилам бокса. По словам Джигана, он получит за бой 50 миллионов рублей, а Емельяненко — 30.
39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову — техническим нокаутом.
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