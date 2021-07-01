Первый турнир Hardcore ММА: Пираев задушил Солонина

Лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship запустила лигу ММА — Hardcore MMA (HFC MMA).

В четверг на YouTube-канале HFC MMA был опубликован первый турнир, где в главном бою вечера Мариф Пираев победил Никиту Солонина удушающим приемом в первом раунде.

В составе жюри, в частности, был экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

«Отличный поединок. Видно, что хорошо подошел к этому бою, хорошо готов, выиграл уверенно», — прокомментировал Ян победу Пираева.

Согласно Tapology, на счету 28-летнего Пираева 28 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. Причем многие его бои не внесены в эту статистику.