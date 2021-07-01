Первый турнир Hardcore ММА: Пираев задушил Солонина
17:41
Лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship запустила лигу ММА — Hardcore MMA (HFC MMA).
В четверг на YouTube-канале HFC MMA был опубликован первый турнир, где в главном бою вечера Мариф Пираев победил Никиту Солонина удушающим приемом в первом раунде.
В составе жюри, в частности, был экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.
«Отличный поединок. Видно, что хорошо подошел к этому бою, хорошо готов, выиграл уверенно», — прокомментировал Ян победу Пираева.
Согласно Tapology, на счету 28-летнего Пираева 28 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. Причем многие его бои не внесены в эту статистику.
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