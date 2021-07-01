Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Первый турнир Hardcore ММА: Пираев задушил Солонина

17:41
Теги:

Лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship запустила лигу ММА — Hardcore MMA (HFC MMA).

В четверг на YouTube-канале HFC MMA был опубликован первый турнир, где в главном бою вечера Мариф Пираев победил Никиту Солонина удушающим приемом в первом раунде.

В составе жюри, в частности, был экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

«Отличный поединок. Видно, что хорошо подошел к этому бою, хорошо готов, выиграл уверенно», — прокомментировал Ян победу Пираева.

Согласно Tapology, на счету 28-летнего Пираева 28 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. Причем многие его бои не внесены в эту статистику.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=JhHgIWRxCqQ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора

Читайте также

Англия — главный фаворит, а Украина — аутсайдер? Кто выиграет Евро
Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
Главное о коронавирусе в России и мире на 1 июля: статистика и факты
«Не можем подняться с колен — это психология. Но Черчесову надо дать шанс». Интервью российского селекционера, работающего в Дании
vs
0
Офсайд