Емельяненко пока не определился, завершит ли он карьеру после трех следующих боев

Российский боец ММА Федор Емельяненко ответил на вопрос, станут ли следующие три поединка завершающими в его карьере. Ему предстоит бой с американцем Куинтоном «Рэмпейджем» Джексоном в Японии. Также планируется, что он проведет бои в Европе и в Москве.

— Раньше он (Джексон — Прим. «СЭ») был помоложе и побыстрее, — сказал Емельяненко в интервью, опубликованном на канале MMAFightingonSBN в Youtube. — Сейчас он, как и я, стал потяжелее. Возраст дает о себе знать. Но и удар у него стал потяжелее. Посмотрим. Все будет зависеть от моего самочувствия, конечно, и от планов Bellator. Пока у нас планы такие. Конечно, мне хотелось бы победить и на тех континентах, где я выступал, попрощаться со своими фанатами.

Бой Емельяненко — Джексон пройдет 29 в Саитаме (Япония) в рамках турнира Bellator 237. 43-летний Емельяненко одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.