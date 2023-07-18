Нганну: «Никто никогда не верил в меня»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что сейчас он чувствует себя счастливым человеком.

«Это история моей жизни. Никто никогда не верил в меня до тех пор, пока это не было сделано. Так было и в этом случае, и я чувствовал себя очень хорошо. Я говорил: «Да, я сделал это!» Моя сильная сторона — это доводить дело до конца, крепко держаться и в конце концов добиваться результата. Сейчас я чувствую облегчение, я чувствую себя счастливым. Это чертовски приятное чувство», — сказал Нганну в эфире программы The MMA Hour.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.