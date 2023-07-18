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Сегодня, 10:07

Нганну: «Чтобы бой с Джонсом состоялся, UFC нужно пойти на небольшой компромисс»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) считает, что его поединок с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) все еще может состояться.

«Я знаю, что это бой, который может состояться, если UFC решит предоставить этот бой фанатам. Этот бой всегда может состояться. Просто им придется пойти на небольшой компромисс... Никогда не знаешь. Люди меняются, брат... Если бы у меня остался один бой в моей карьере в ММА, я бы надеялся, что это будет Джон», — сказал Нганну в интервью The MMA Hour.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC
ММА
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