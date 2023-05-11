Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо подерется с Манел Капе в андеркарде UFC 290

Поединок экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигередо (21-3) и девятого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона Манел Капе (18-6) все-таки состоится 8 июля на UFC 290, сообщил глава лиги Дана Уайт. Бой пройдет в рамках предварительных поединков.

Ранее Фигередо заявил, что его бой с Капе на UFC 290 отменился из-за его недопуска со стороны врачей.

Фигередо проиграл Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Капе идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Дэвида Дворака (20-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.