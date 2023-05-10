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Сегодня, 22:06

Том Аспиналл подерется с Марчином Тыбурой 22 июля в Лондоне

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) встретится с 10-м номером рейтинга поляком Марчином Тыбурой (24-7) 22 июля в Лондоне, Великобритания, сообщил глава UFC Дана Уайт. Поединок станет главным событием и пройдет в формате пяти раундов.

Аспиналл получил травму колена во время боя с Кертисом Блейдсом (17-3) на UFC Fight Night 208. Бой состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Тыбура идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Благой Иванова (19-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Марчин Тыбура
Том Аспиналл
UFC
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