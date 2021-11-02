Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Экс-чемпион UFC Биспинг уверен, что Усман вновь нокаутирует Ковингтона

20:44
Камару Усман. Фото Instagram
Камару Усман. Фото Instagram
Теги:

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг дал прогноз на бой-реванш между действующим чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

«Мой выбор — победа Усмана. Нокаутом! — сказал Биспинг BT Sports. — Он переведет Ковингтона на землю и будет избивать. Я думаю, что он победит досрочно, но сначала он сокрушит его в стойке. В плане ударной техники Усман стал заметно лучше, с тех пор как он тренировался с Тревором Уиттманом».

Бой Усмана и Ковингтона возглавит кард турнира UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.

В их первом поединке в декабре 2019 года на UFC 245 победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Усман.

На счету действующего чемпиона 19 побед и 1 поражение. У претендента на пояс 16 побед и 2 поражения. ?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0