Действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Камару Усман поделился ожиданиями от предстоящего матча-реванша с эпатажным соотечественником Колби Ковингтоном.

«Нам предстоит второй бой с Колби, и я ожидаю самую жесткую версию Колби, — сказал Усман в первом эпизоде UFC Embedded. — В первом поединке я просто хотел биться с ним, а теперь я научился двигаться, и теперь могу обдуманно действовать в тех позициях, в которых мне раньше приходилось рубиться».

Усман и Ковингтон сразятся в главном событии турнира UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке. В их первом поединке в декабре 2019 года на UFC 245 победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Усман.

«Вполне ожидаемо, что в этом поединке у нас с Колби будет взаимное уважение, потому что мы делили этот октагон почти 25 минут, — продолжил Усман. — У него не самая лучшая репутация из-за того, как он ведет себя за пределами октагона, но он меня уважает, и я это знаю. Он не хочет этого показывать, но он меня уважает. И я его тоже очень уважаю. Я считаю, что он отличный боец, очень стойкий, но та мудрость, которую я обрел даже за последний год, превосходит абсолютно все, что делает он».

На счету Усмана 19 побед и 1 поражение. У Ковингтона — 16 побед и 2 поражения.