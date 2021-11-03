Камару Усман готов провести бой с Израэлем Адесаньей, если ему заплатят 100 миллионов долларов

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман не отрицает возможности боя против другого уроженца Нигерии, чемпиона в среднем весе Израэля Адесаньи.

«Адесанья — мой товарищ. Если что-то и будет, то мы сначала сядем с ним вдвоем и обсудим. Но есть разница между дракой и соперничеством. Если мы с ним решим, что хотим посоперничать друг против друга, и UFC заплатит нам 100 миллионов долларов, тогда я согласен», — сказал Усман в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

6 ноября Усман подерется с Колби Ковингтоном на UFC 268 в Нью-Йорке.