Экс-боец UFC выступил с заявлением после увольнения с работы за то, что позволил школьникам побоксировать

Бывший боец UFC Марк Муньос сделал заявление после того, как его уволили из школы, в которой работал тренером по борьбе.

Ранее издание BJPenn.com сообщило, что двое школьников подошли к Муньосу и спросили, можно ли им надеть боксерские перчатки и побоксировать друг с другом. Муньос, не подозревая о конфликте между учениками, разрешил им надеть перчатки.

«Каждой частичкой того, кто я есть, я хочу оказывать положительное влияние на детей, учить детей быть самыми лучшими борцами, громко выступать против издевательств и чтить моего Господа Иисуса Христа», — сказал Муньос MMA Junkie. — Есть тысячи борцов, которых я тренировал и которые подтвердили бы эти истины на собственном опыте. Ни при каких обстоятельствах я бы не стал поощрять детей разрешать спор с помощью драки".

Последний поединок Муньос провел в мае 2015 года на турнире UFC Fight Night 66. Тогда он единогласным решением судей победил Люка Барнатта. Всего на счету 44-летнего Муньоса 14 побед и 6 поражений.