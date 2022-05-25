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Сегодня, 21:31

Бернс готов поставить все свои деньги на победу Оливейры в бою с Махачевым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бразильский боец ММА Гилберт Бернс заявил, что готов поставить все свои деньги на победу соотечественника Чарльза Оливейры в возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.

«Ислам является борцом высокого уровня, — сказал Бернс в интервью MMA Junkie. — Я слышал от Люка Рокхолда и еще нескольких ребят, что он довольно хорош. Но я все равно собираюсь поставить все свои деньги на победу Оливейры. Я думаю, Оливейра победит».

Бой между Оливейрой и Махачевым может состояться на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби.

На счету Оливейры 33 победы, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся, а у Махачева — 22 победы и 1 поражение.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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