Лига Glory официально анонсировала третий бой между Оверимом и Хари

Бывший тяжеловес UFC Алистар Оверим проведет третий бой по кикбоксингу против легендарного Бадра Хари на турнире Glory: Collision 4, сообщает пресс-служба Glory Kickboxing в Twitter. Турнир состоится 8 октября в голландском Арнеме.

Оверим и Хари впервые встретились 31 декабря 2008 года в Японии. Тогда победу нокаутом в первом раунде одержал Оверим.

Через год, в декабре 2009-го, снова в Японии Хари реабилитировался, нокаутировав Оверима в стартовом раунде.

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в феврале 2021 года на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе, Оверим техническим нокаутом уступил россиянину Александру Волкову.