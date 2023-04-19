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Сегодня, 12:17

Экс-боец UFC Сапарбек Сафаров проведет бой на турнире Федерации современного панкратиона 25 мая

Давид Хачатрян
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Федерация современного панкратиона (MFP) опубликовала кард к предстоящему совместному турниру с Monster Fighting Championship (MFC), в котором выступит экс-боец UFC Сапарбек Сафаров (9-3).

Промежуточный вес (74 кг): Андрей Силла (Россия, рекорд 0-1) — Рамзи Ризк (Египет, рекорд 2-0).

Промежуточный вес (76 кг): Валентин Груздев (Россия, рекорд 5-3) — Шериф Мухамед (Египет, рекорд 9-7).

Легкий вес: Ризван Ризванов (Россия) — Соперник определяется.

Легкий вес: Григорий Барашков (Россия, рекорд 3-4) — Нурлан Гасанов (Азербайджан, рекорд 2-1).

Елена Беркова (Россия) — Соперник определяется.

Полутяжелый вес: Никита Шостак (Белоруссия) — Соперник определяется.

Абсолютный вес: Сергей Сенгейм (Россия, рекорд 2-2) — Жылголбек Чомонов (Кыргызстан, рекорд 8-3).

Промежуточный вес (80 кг): Ислам Карталыков (Россия, рекорд 4-0) — Соперник определяется.

Промежуточный вес (73 кг): Артур Соловьев (Россия, рекорд 7-6) — Соперник определяется.

Абсолютный вес: Сапарбек Сафаров (Россия, рекорд 9-3) — Соперник определяется.

Турнир состоится 25 мая в Москве в «1930 Moscow».

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