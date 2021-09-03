Экс-боец UFC дебютировал в Hardcore MMA. Итог: жесткий нокаут

Бывший боец UFC Хадис Ибрагимов нокаутировал Ислама Жангоразова в главном бою 1/16 финала Гран-при Hardocre MMA.

Поединок был остановлен на 1:40 до конца первого раунда: Ибрагимов попал правым боковым точно в челюсть соперника.

5 июля РУСАДА дисквалифицировала Ибрагимова на 5 лет за нарушение антидопинговых правил. 26-летний самбист является действующим бойцом ММА, в которые россиянин пришел после победы на чемпионате Европы по боевому самбо (2016). На его счету 9 побед и четыре поражения — все в UFC. Также Ибрагимов — бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе.