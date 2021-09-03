Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Экс-боец UFC дебютировал в Hardcore MMA. Итог: жесткий нокаут

14:51
Экс-боец UFC дебютировал в Hardcore MMA.
Экс-боец UFC дебютировал в Hardcore MMA.

Бывший боец UFC Хадис Ибрагимов нокаутировал Ислама Жангоразова в главном бою 1/16 финала Гран-при Hardocre MMA.

Поединок был остановлен на 1:40 до конца первого раунда: Ибрагимов попал правым боковым точно в челюсть соперника.

5 июля РУСАДА дисквалифицировала Ибрагимова на 5 лет за нарушение антидопинговых правил. 26-летний самбист является действующим бойцом ММА, в которые россиянин пришел после победы на чемпионате Европы по боевому самбо (2016). На его счету 9 побед и четыре поражения — все в UFC. Также Ибрагимов — бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

Сборная России на Паралимпиаде в Токио обновила рекорд по количеству медалей
Азиза назвала разоблачителей молодого супруга воронами
Ураган в Сочи: вихрь унес целый пляж
На Украине заявили о снятии себя «с крючка» Минских соглашений
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд