Вячеслав Дацик рассказал о главной слабости Александра Емельяненко

Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик вновь высказался о возможном бое против Александра Емельяненко, назвав его главную слабость.

«Я дам Саше время подготовиться, чтобы он попробовал хотя бы изобразить что-то похожее, чтобы не начали кричать, что опять избил инвалида-алкаша», — сказал Дацик в интервью TRUE GYM MMA.

«Слабые стороны Емельяненко? Печень. Это самое главное. Самый главный орган, который в бою дает силы, чтобы двигаться, бить и дышать. Если не работает печень, и туда прилетит хороший боковой, то уже ни о каком боксе речи идти не может. Уже речь идет просто о добивании врага», — добавил боец.

В своем последнем бою, который состоялся в августе в Москве, 41-летний Дацик победил Данияла Эльбаева судейским решением. Бойцы сразились по правилам бокса.

Емельяненко, тем временем, провел последний поединок в июле прошлого года в Сочи, где он уступил техническим нокаутом средневесу Магомеду Исмаилову. 40-летний Александр вернется в клетку 18 сентября. Соперник — блогер и самбист Артем Тарасов. Бой пройдет в поп-ММА организации «Наше Дело».