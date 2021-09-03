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Вячеслав Дацик рассказал о главной слабости Александра Емельяненко

12:56
Вячеслав Дацик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Дацик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик вновь высказался о возможном бое против Александра Емельяненко, назвав его главную слабость.

«Я дам Саше время подготовиться, чтобы он попробовал хотя бы изобразить что-то похожее, чтобы не начали кричать, что опять избил инвалида-алкаша», — сказал Дацик в интервью TRUE GYM MMA.

«Слабые стороны Емельяненко? Печень. Это самое главное. Самый главный орган, который в бою дает силы, чтобы двигаться, бить и дышать. Если не работает печень, и туда прилетит хороший боковой, то уже ни о каком боксе речи идти не может. Уже речь идет просто о добивании врага», — добавил боец.

В своем последнем бою, который состоялся в августе в Москве, 41-летний Дацик победил Данияла Эльбаева судейским решением. Бойцы сразились по правилам бокса.

Емельяненко, тем временем, провел последний поединок в июле прошлого года в Сочи, где он уступил техническим нокаутом средневесу Магомеду Исмаилову. 40-летний Александр вернется в клетку 18 сентября. Соперник — блогер и самбист Артем Тарасов. Бой пройдет в поп-ММА организации «Наше Дело».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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