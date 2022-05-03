Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Чимаева и Ковингтона: «Хамзату будет тяжело»

30-летний российский боец, участник Гран-при АСА среди легковесов Эдуард Вартанян (22-4) оценил шансы Хамзата Чимаева (11-0) в бою против Колби Ковингтона (17-3), а также прокомментировал бой шведского бойца против Гилберта Бернса (20-5) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

«Судя по последнему бою, Чимаеву будет тяжело в пятираундовом бою, а это, скорее всего, будет пятираундовый бой, — сказал Вартанян в подкасте YouTube-канала Hustle MMA. — Видны его пробелы в выносливости. Дело в том, что он хотел нокаутировать Бернса. Когда он попал первым джебом, он ринулся добивать. Он очень сильно добивал. Это отняло много сил.

Ковингтон — это кардиомашина, которая постоянно оказывает давление. Это будет интересно. Чимаеву будет сложнее с Ковингтоном, чем с Бернсом. Во-первых, это пятираундовый бой, во вторых, Ковингтон дышит лучше. Если Ковингтон будет брать ногу, он будет максимально прилагать усилия, чтобы перевести, а Бернс брал ногу на авось. Раза 3-4 Бернс пытался сделать тейкдаун. Это было его ошибкой.

У Хамзата никогда не было трехраундовых боев. У него сложился определенный паттерн, которым он пользуется. Он совершает наскок и деморализует соперника. Обычно все легко начинают, а он начинает палить из всех орудий, и большинство людей просто ломались. Бернсу получилось пережить этот момент и даже получилось нанести урон. Ковингтон прошел этот момент. У него есть два противостояния с Камару Усманом. Он это прошел, и поэтому у него есть определенный запал на пятираундовый бой. Хамзату придется четко придерживаться плана, потому что он по антропометрии больше Ковингтона».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Следующий бой шведский боец может провести против Ковингтона.