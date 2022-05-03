Чарльз Оливейра: «Я был бы не против подраться с Хамзатом Чимаевым»

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) рассказал, что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым (29-0), Хамзатом Чимаевым (11-0), дал прогноз на бой с Джастином Гэтжи (23-3), высказал свое мнение о Коноре Макгрегоре (22-6) и Исламе Махачеве (22-1). Бразилец дал интервью российскому журналисту Игорю Лазорину. Видеоинтервью опубликовано на YouTube-канале OCTAGON TV inc.

— Многие фанаты говорят, что ты единственный, кто мог бы составить конкуренцию Хабибу. Что ты сам об этом думаешь?

— Я готов к любому сопернику. Хабиб действительно вошел в историю, он отличный боец. Он завершил карьеру. Сейчас я готов подраться с любым.

— Хотелось бы тебе с ним побороться ради интереса? Как думаешь, как бы закончилась ваша схватка?

— Если бы он был чемпионом, я бы дрался с ним. Какой прогноз на этот бой? Конечно, мне бы подняли руку. Я был бы чемпионом, потому что я сейчас делаю историю. Я готов к этому, я иду к этому.

— Многие тебя видят фаворитом в бою с Джастином Гэтжи. Как ты сам это видишь?

— Я счастлив, что многие так думают. Я все делаю, чтобы оставаться чемпионом.

— Как думаешь, как закончится ваш бой с Гэтжи?

— С поднятой рукой. Я чемпион! Я его нокаутирую.

— Что ты думаешь про Хамзата Чимаева? Что бы ты в нем отметил?

— Да, он хороший боец. Он тоже пришел, чтобы делать свою историю, как и я. Если будет возможность, я был бы не против подраться с ним.

— Хотелось бы побороться с Хамзатом?

— Как я уже говорил, если будет такая возможность, то почему нет? Мы сюда пришли, чтобы сделать историю. Если мне заплатят хорошо, почему нет?

— Как думаешь, вернется ли Конор Макгрегор и заслуживает ли он титульный бой?

— Да, многие об этом говорят. Сейчас я сфокусирован на Гэтжи. Когда я выиграю этот бой, мы можем обсудить этот бой.

— Сейчас у тебя почти нет трэштока. Это потому, что в Бразилии за эти слова могут убить?

— Нет, просто я не люблю это. У каждого есть своя форма, как он может продать свой бой. Я продаю так: прихожу, побеждаю и ухожу. Не люблю трэшток.

— Что думаешь про Ислама Махачева, которого называют следующим претендентом?

— Сперва он должен подраться с топовыми бойцами, а потом уже приходить и драться за пояс.

— Кто самый великий российский боец ММА: Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?

— У каждого есть своя эпоха, свое время. Федор сделал очень многое и продолжает выступать. Вы, русские, можете гордиться такими людьми. Они действительно показали очень многое".

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.