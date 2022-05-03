Боец UFC Дэн Хукер объявил о возвращении в легкий вес

32-летний новозеландский боец UFC Дэн Хукер (21-12) рассказал, что ему очень тяжело делать вес для полулегкого дивизиона, а также объявил о возвращении в легкий дивизион.

«О, черт возьми, я бы не смог дальше продолжать выступления в полулегком, — сказал Хукер в интервью Submission Radio. — Я скорее средневес, чем полулегковес. Чтобы выступать в полулегком, мне пришлось бы пойти на кучу жертв. Но, судя по результату моего прошлого боя, в полулегком я не нахожусь ближе к титулу, чем в легком. Так зачем тогда мне выступать в полулегком? Зачем мне лишние проблемы с весом?»

Хукер дебютировал в полулегком весе и сразу же проиграл Арнольду Аллену (18-1) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир состоялся 19 марта на арене «O2» в Лондоне, Англия.