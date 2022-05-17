Эдди Хирн: «Мы можем сделать Биволу громкий бой в сентябре или октябре»

Промоутер Эдди Хирн считает, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу (57-2) сперва нужно провести третий бой против чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1), а затем подраться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Я хочу увидеть реванш Канело и Бивола. Если бы Канело нуждался в моем совете, то я бы сказал ему сперва встретиться с Головкиным, а затем — с Биволом, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Тогда мы бы организовали Биволу громкий бой в сентябре или октябре. Может быть, он встретится с победителем пары Джошуа Буатси и Крэйга Ричардса, а может подерется с Каллумом Смитом или Хильберто Рамиресом.

В настоящее время есть два громких боя — это Канело-Головкин и Канело-Бивол. Мне очень нравится идея третьего боя Канело и Головкина. Сейчас в этом бое еще больше интриги, потому что Канело только что проиграл".

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.