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Сегодня, 17:10

Азамат Мурзаканов узнал имя следующего соперника в UFC

Давид Хачатрян
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35-летний российский полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов (11-0) подерется с 32-летним американцем Девином Кларком (13-6) 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил портал The MMA Media в Twitter.

Мурзаканов дебютировал в UFC 12 марта на UFC Fight Night 203, нокаутировав камерунца Тафона Нчукви (6-2) в 3-м раунде.

Кларк последний поединок выиграл у Уильяма Найта (11-4) 16 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, США, победив техническим нокаутом в 3-м раунде.

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