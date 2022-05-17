Азамат Мурзаканов узнал имя следующего соперника в UFC

35-летний российский полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов (11-0) подерется с 32-летним американцем Девином Кларком (13-6) 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил портал The MMA Media в Twitter.

Мурзаканов дебютировал в UFC 12 марта на UFC Fight Night 203, нокаутировав камерунца Тафона Нчукви (6-2) в 3-м раунде.

Кларк последний поединок выиграл у Уильяма Найта (11-4) 16 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, США, победив техническим нокаутом в 3-м раунде.