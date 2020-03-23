Дзюба счастлив, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поддержал решение UFC провести бой между обладателем пояса чемпиона в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Несмотря на эпидемию коронавируса поединок было решено провести 18 апреля, однако пройдет он без зрителей.

— Я безумно счастлив, что этот бой пройдет, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дзюбу. — Согласен с UFC — поединок должен состояться. Он же четыре раза срывался. Сейчас они просто обязаны подраться. Они в таком состоянии, подготовка какая была, это главный бой в их жизни, он должен был состояться. Конечно, без зрителей не совсем то. Но когда выйдут в клетку, будут фокусироваться только друг на друге, слушать свой угол. Думаю, подсказ оттуда будет, они слышат определенные вещи. Самое важное, что бой произойдет. Это как в футболе — все мы играем для зрителей, они заводят, всё гудит. Недаром домашнее поле всегда было преимуществом. Но ничего страшного для боя в данной ситуации нет. Главное, что он пройдет.

— Кто, по-вашему, фаворит?

— Сложно сказать. Я всегда говорил, уже 2-3 года, что они обязаны подраться. Для Хабиба Фергюсон — самый неудобный соперник. Фергюсон — единственный, кто в партере не будет лежать, будет работать локтями, он жесткий, грубый. Хабибу будет трудно. Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть, даже тем, кому не особенно интересен этот спорт.