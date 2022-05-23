Даниэль Кормье жестко раскритиковал судей UFC: «Они продолжают раз за разом совершать грубые ошибки»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что люди, которые судили бои на прошедшем турнире UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе 22 мая , совершили грубые ошибки при подсчете раундов.

«Результат боя всегда зависит от судей. Они продолжают раз за разом совершать грубые ошибки, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Или, быть может, мы просто ни черта не понимаем в том, что смотрим? В поединке Перейры и Понзиниббио один судья отдал Перейре все три раунда. Это безумие! Было же предельно ясно, что Понзиниббио выиграл по крайней мере один раунд.

Или взять главный бой турнира. Судейский вердикт боя Холли Холм и Кэтлин Виейры — это огромная ошибка. Я не пытаюсь этим задеть Кэтлин Виейру, я просто озвучиваю свое мнение. Вина за этот бой лежит на судействе».

Кэтлин Виейра (13-2) победила Холли Холм (14-6) на UFC Fight Night 206 22 мая в Лас-Вегасе раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48). При этом 18 из 20 журналистов на портале MMA Decisions отдали в этом бою победу Холм.

Мичел Перейра (28-12) победил Сантьяго Понзиниббио (29-6) на том же турнире раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).