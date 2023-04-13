Джулианна Пенья: «В UFC пригрозили отобрать у Нуньес пояс, если она не согласится драться со мной»

Бывшая чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-5) заявила, что руководство UFC заставило чемпионку Аманду Нуньес (22-5) принять с ней бой.

«У нас счет 1-1. Это самый громкий бой в истории женских единоборств, — отметила Пенья в эфире The MMA Hour. — Это трилогия, история Рокки. В UFC это понимают, и они знают, как вести бизнес. Руководство прямо мне сказало, что Аманда не хочет со мной драться. Я отказалась от боя с Ирене Альданой, сказав, что буду драться только с Амандой.

Затем они сказали Аманде, что если она не будет со мной драться, ее лишат титула. У нее не было выбора. Она не хочет со мной драться, но ее заставляют. Это единственный бой, который имеет смысл».

Нуньес и Пенья подерутся 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.