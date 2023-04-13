Дейвисон Фигередо отказался от перехода в легчайший вес

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (21-3) отклонил предложение Роба Фонта (20-6) подраться в рамках легчайшего веса.

«На данный момент я не планирую подниматься в легчайший вес, — сказал бразилец Sherdog. — После разговора с моими менеджером и тренером я решил остаться в наилегчайшем. Мне еще есть, что доказывать. Следующие три боя я хочу провести в наилегчайшем дивизионе».

Фигередо проиграл Брендану Морено (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.