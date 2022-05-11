Джулианна Пенья проведет матч-реванш с Амандой Нуньес 30 июля на UFC 277

32-летняя чемпионка легчайшего веса UFC Джулианна Пенья (11-4) во второй раз подерется с бывшей чемпионкой легчайшего веса и действующей чемпионкой женского полулегкого веса 33-летней Амандой Нуньес (21-5) 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил портал The MMA Media.

Первый поединок между бойцами состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269. Пенья, будучи андердогом, сотворила сенсацию: американка нокаутировала бразильянку во втором раунде и забрала пояс чемпиона в легчайшем весе.