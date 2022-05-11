Райан Гарсия подерется с Исааком Крусом. Торги начнутся 14 июня

Всемирный боксерский совет (WBC) утвердил отборочный поединок в легком весе между Райаном Гарсией (22-0) и Исааком Крусом (23-2). Торги на право проведения этого поединка пройдут 14 июня. Победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул WBC. В настоящее время чемпионом является Девин Хейни (27-0), который в следующем бою встретится с чемпионом WBA, IBF и WBO Джорджем Камбососом (20-0) 4-го июня.

«Надеюсь, мы сумеем ускорить весь этот процесс, — приводит слова Гарсии издание Bigfightweekend. — Предлагаю отказаться от переговоров и встретиться на промоутерских торгах. Такая тактика будет у моей команды. Хочу как можно скорее решить эти дела и подраться 16 июля на Staples Center. Чем быстрее мы расправимся с бумажной волокитой, тем выше шанс у нас сделать реально большой бой в Лос-Анджелесе».

Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Гарсия в последнем бою одолел ганца Эммануэля Тагоэ (32-2) 9 апреля на Alamodome в Сан-Антонио единогласным решением судей.

Крус в последнем поединке победил техническим нокаутом в 5-м раунде 40-летнего Гамбоа Толедано (30-4) 16 апреля на AT&T Stadium в Арлингтоне, США.