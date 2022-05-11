Рафаэль Физиев подтвердил, что подерется с Дос Аньосом 9 июля

29-летний Рафаэль Физиев (11-1), который занимает 11-ю строчку рейтинга UFC в легком весе, сообщил, что следующий поединок проведет против 37-летнего легковеса UFC Рафаэля Дос Аньоса (31-13), который расположен на 7-й строчке рейтинга. Физиев опубликовал арт-постер турнира в соцсетях, подписав: «С щитом или на щите!»

Физиев должен был подраться с Дос Аньосом 5 марта на UFC 272, однако Физиев снялся с боя из-за ковида. На том же турнире Дос Аньос одолел Ренато Мойкано (16-5) единогласным решением судей (49-44, 50-44, 49-45).

В последнем бою Физиев победил Брэда Ридделла (10-2) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 4 декабря 2021 года на UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе, США.