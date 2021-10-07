Джонсон поставил Федора Емельяненко в один ряд с Майклом Джорданом

Американец Тимоти Джонсон считает, что Федор Емельяненко не станет менее великим в случае проигрыша в их предстоящем бою, который состоится 23 октября на турнире Bellator 269.

«В стилистическом плане у нас получится прекрасное противостояние с Федором. Я обычно провожу такую аналогию: это как если баскетболист 1-го дивизиона пробует пробиться в NBA и для этого ему необходимо победить Майкла Джордана в игре один на один. Он, вероятно, победит, но тот все еще остается Майклом Джорданом», — сказал Джонсон в интервью MMA Sucka.

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений. У 45-летнего Емельяненко 39 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. Данное противостояние возглавит кард Bellator 269.