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Иван Ургант: «Хабиб постеснялся бросить Роналду, в отличие от Ирины Шейк»

01:23
Иван Ургант.
Иван Ургант.
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Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» пошутил о встрече Хабиба Нурмагомедова и Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду встретился с Хабибом Нурмагомедовым, — сказал Ургант. — И была битва взглядов. У нас есть видео. Как говорится, отлегло. Ведь последним россиянином, с которым обнимался Криштиану Роналду, была Ирина Шейк.

А Хабиб постеснялся бросить Криштиану, в отличие от Ирины. Больше всех испугались акционеры «Манчестер Юнайтед», которые чуть не купили за 100 миллионов евро одноногого футболиста".

Хабиб ранее опубликовал фото и видео со встречи с Роналду в своем Instagram.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=CHTUL6XNaJg

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