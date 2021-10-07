Дрю Добер: «Мой совет Хукеру против Махачева? Терпение и дистанция»

Боец легкого веса UFC Дрю Добер дал совет Дэну Хукеру перед поединком с Исламом Махачевым.

«Какой совет я бы дал Хукеру? Терпение и дистанция. Хукер — высокий, длинный боец, ему нужно держать дистанцию и предлагать Исламу неудобный бой. С кем мне было сложнее — с Махачевым или Брэдом Ридделом? Два разных боя. Ислам — скучный, но более сложный. Брэд — более зрелищный, но он создавал конкретные проблемы. Чертовски жесткий боец. По сути, я дрался с лучшим грэпплером дивизиона и лучшим ударником», — сказал Добер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

30 октября Махачев подерется с Хукером на UFC 267 в Абу-Даби.