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Чемпион лиги Хабиба выступит в отборе в UFC

14:32
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Чемпион лиги Eagle Fighting Championship Ризван Куниев выступит в отборе UFC. Об этом ТАСС сообщили в команде бойца.

«Ризван выступит в Dana White's Contender Series 28 сентября. Соперником будет бразилец Эдвиан Сантос», — рассказал собеседник ТАСС.

Отметим, лига EFC принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Куниев одержал девять побед, потерпел два поражения и одну ничью.

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