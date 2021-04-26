Чемпион лиги Хабиба выступит в отборе в UFC
14:32
Чемпион лиги Eagle Fighting Championship Ризван Куниев выступит в отборе UFC. Об этом ТАСС сообщили в команде бойца.
«Ризван выступит в Dana White's Contender Series 28 сентября. Соперником будет бразилец Эдвиан Сантос», — рассказал собеседник ТАСС.
Отметим, лига EFC принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Куниев одержал девять побед, потерпел два поражения и одну ничью.
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