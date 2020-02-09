Джонс победил Рейеса и защитил чемпионский титул
09:08
Американский боец ММА полутяжелого веса Джон Джонс победил другого представителя США Доминика Рейеса в главном поединке турнира UFC 247 в Хьюстоне (США).
Поединок продлился все пять раундов. Американец победил единогласным решением судей.
Джонс защитил чемпионский титул. Он является лидером рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.
32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один поединок был признан несостоявшимся. У 30-летнего Рейеса 12 побед и одно поражение.
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