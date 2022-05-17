Джон Джонс планирует провести еще три боя до завершения карьеры

Спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) Йорган Де Кастро (8-3) признался, что «Кости» рассказал ему, что намерен провести в UFC еще три поединка, а затем завершить карьеру. Также Де Кастро скептически относится к возможному бою действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и Джонса.

«Нганну выбыл на девять месяцев из-за травмы колена. Ему потребуются еще дополнительные шесть месяцев для восстановления былой формы. Джонсу уже будет 35 лет, — сказал Де Кастро в интервью The MMA Hour. — Думаю, что Джон проведет еще 1-2 боя. Он сказал мне, что собирается подраться еще три раза. Но если Нганну все-таки выйдет против Джонса, то ему будет очень сложно. К Джонсу трудно подобраться. У него потрясающая борьба, великолепное джиу-джитсу, в стойке по нему не попасть, потому что он держит дистанцию. Не могу вспомнить, чтобы я вообще касался его (смеется). Я пер на него вперед и все равно не мог дотянуться. Думаю, что он превосходит Нганну в борьбе и в кардио».

Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) в сентябре этого года. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.