Кенкерли отдал преимущество Шульскому в бою против Хлебникова

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли высказал мнение, что российский боец Павел Шульский будет иметь преимущество над звездой поп-ММА Брюсом Хлебниковым в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это будет необычный поединок, но преимущество должно быть в пользу Павла Шульского. База Павла — это бокс, а Хлебников — более жесткий боец, но такой базы у него нет», — цитирует Кенкерли РЕН ТВ.

По его мнению, Хлебникову необходимо идти вперед, чтобы ошеломить противника.

Главным событием боксерского вечера в Омске 27 мая станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.