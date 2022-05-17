Спарринг-партнер Джона Джонса рассказал, как боец чувствует себя в тяжелом весе

35-летний тяжеловес Йорган Де Кастро (8-3), который 20 мая встретится с Джуниором Дос Сантосом (21-7) на Eagle FC, поделился впечатлениями от формы бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1), который собирается дебютировать в тяжелом весе.

«Чтобы доставить Джонсу проблем, нужен кто-то, кто силен в партере так же, как Фабрисио Вердум, — сказал Де Кастро в интервью The MMA Hour. — В тяжелом весе UFC я не вижу никого, кто мог бы доставить Джонсу проблемы в борьбе или партере. Если у кого-то будет хорошая борьба, Джонс включит ноги. Бой со Стипе будет идеальным. Стипе тоже хороший боксер. Однако думаю, что Стипе проиграет. Джонс победит техническим нокаутом.

Джонс ждал дебюта в тяжелом весе два года. Он очень сильный в этом весе. У него хорошее кардио, он спаррингует по два часа и не сбавляет оборотов. В спарринге мне никогда не комфортно с ним. Когда начинаешь подстраиваться под него в стойке, он включает борьбу. Хочешь встать — он заряжает локти и колени. Мало кто так может в тяжелом весе. Его универсальность — ключ к победе".

Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) в сентябре этого года. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.