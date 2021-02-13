Джон Джонс и UFC все еще не пришли к финансовому соглашению

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс ответил главе промоушена Дане Уайту, который сообщил, что следующий поединок бойца запланирован на грядущее лето.

Однако организация до сих пор не пришла к соглашению с Джонсом, которое бы удовлетворяло финансовым аппетитам бойца.

Он не выступал с февраля прошлого года, когда одержал победу над Домиником Рейесом в рамках турнира UFC 247. С тех пор «Боунс» активно готовится к своему дебюту в тяжелом дивизионе.

«В последнее время вижу много всякого в медиа. Я с радостью бы вновь подрался в UFC. Искренне надеюсь, что нам все же удастся прийти к хорошему финансовому соглашению, и дать фанатам еще несколько отличных боев», — написал Джонс в Twitter.

На счету 33-летнего Джонса 26 побед в UFC и одно поражение.