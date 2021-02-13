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Джон Джонс встретится с победителем боя Миочич — Нганну

14:59
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Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, когда бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс проведет первый поединок в тяжелом дивизионе.

«Мы знаем, чего хочет Джонс. Он хочет встретиться с победителем поединка Стипе Миочич — Франсис Нганну. Сначала должна пройти эта встреча. Летом же Джонс встретится с кем-то из них», — приводит слова Уайта TMZ.

На счету 33-летнего Джонса 26 побед в UFC и одно поражение. Поединок Миочич — Нганну должен пройти 28 марта в Лас-Вегасе.

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