Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, когда бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс проведет первый поединок в тяжелом дивизионе.

«Мы знаем, чего хочет Джонс. Он хочет встретиться с победителем поединка Стипе Миочич — Франсис Нганну. Сначала должна пройти эта встреча. Летом же Джонс встретится с кем-то из них», — приводит слова Уайта TMZ.

На счету 33-летнего Джонса 26 побед в UFC и одно поражение. Поединок Миочич — Нганну должен пройти 28 марта в Лас-Вегасе.