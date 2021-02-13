Макгрегор показал новую защиту от лоу-киков

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как он отрабатывает защиту от лоу-киков. Ирландец опубликовал в Instagram видео, на котором он отрабатывает новые навыки.

Напомним, что Макгрегор назвал лоу-кики причиной поражения от Дастина Порье. Их бой прошел на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января. Ирландец проиграл во втором раунде нокаутом.

«Обучаюсь новым навыкам так же быстро, как достаю из кармана пачки денег», — подписал видео Макгрегор.

На счету 32-летнего Макгрегора 27 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.