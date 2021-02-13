Сергей Лазарев заявил, что не готов участвовать в боях
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не готов принять участие в бойцовском поединке.
«Пусть блогеры помочат друг друга. Знаете, с меня достаточно участия в конкурсах. Мне этого не хватало, сейчас со всей силы бухнулся в танцы. Это очень сложно, энергозатратно. Если я погружаюсь в какой-то проект, то я погружаюсь на 100 процентов. Бои пока без меня», — приводит РЕН ТВ слова Лазарева.
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «самый большой бицепс в России» Денис Вильданов, и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.
РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/802002-pust-mochat-drug-druga-lazarev-o-poedinkah-blogerov-s-boitsami
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