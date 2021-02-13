Сергей Лазарев заявил, что не готов участвовать в боях

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не готов принять участие в бойцовском поединке.

«Пусть блогеры помочат друг друга. Знаете, с меня достаточно участия в конкурсах. Мне этого не хватало, сейчас со всей силы бухнулся в танцы. Это очень сложно, энергозатратно. Если я погружаюсь в какой-то проект, то я погружаюсь на 100 процентов. Бои пока без меня», — приводит РЕН ТВ слова Лазарева.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «самый большой бицепс в России» Денис Вильданов, и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.