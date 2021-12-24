Джигурда анонсировал реванш против Шпака в Грозном

Российский актер и шоумен Никита Джигурда в разговоре с «СЭ» сообщил о желании провести бой-реванш с блогером Александром Шпаком, которому он проиграл в поединке турнира ММА промоушена «Наше Дело».

«В смысле спектакля, который я делаю для людей, этот бой я выиграл, потому что реванш привлечет внимание еще большее. Он будет после боя с Колей Лукинским, после января. Мне есть, что ему предъявить.

Я обратил внимание промоушена, что круг моих возможностей был сужен. Октагон, в котором я предполагал биться, был 8,5 метра. Так было с Милоновым и с Отаром. Здесь меня поставили перед фактом, что октагон 6 метров в диаметре. Моя установка была кружить вокруг малыша во время боя. На этом октагоне я не мог применить технику Артема Тарасова против Александра Емельяненко", — сказал Джигурда в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Джигурда высказался о деталях реванша со Шпаком.

«Реванш будет в феврале. Дело, вероятно, будет происходить в Грозном. В октагоне 8,5 метра диаметром, чтобы был простор для танца и лезгинки», — добавил Джигурда.

Поражение от Александра Шпака прервало серию из двух побед 60-летнего Джигруды на турнире поп-ММА.