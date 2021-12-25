«Остановите!» Волочкова в слезах просила прекратить избиение Джигурды

Российская балерина Анастасия Волочкова стала свидетельницей поединка шоумена Никиты Джигурды и блогера Александра Шпака.

Как сообщает Cosmopolitan, Волочкова эмоционально реагировал на ход поединка. «Не надо заставлять их биться больше, все, остановите!» — просила она со слезами на глазах.

Шпак нокаутировал Джигурду во втором раунде. Они встретились на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело».

Для 41-летнего Шпака это был дебютный бой в поп-ММА, в то время как 60-летний Джигурда имел опыта выступлений в клетке.