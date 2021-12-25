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«Остановите!» Волочкова в слезах просила прекратить избиение Джигурды

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Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото Global Look Press
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото Global Look Press
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Российская балерина Анастасия Волочкова стала свидетельницей поединка шоумена Никиты Джигурды и блогера Александра Шпака.

Как сообщает Cosmopolitan, Волочкова эмоционально реагировал на ход поединка. «Не надо заставлять их биться больше, все, остановите!» — просила она со слезами на глазах.

Шпак нокаутировал Джигурду во втором раунде. Они встретились на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело».

Для 41-летнего Шпака это был дебютный бой в поп-ММА, в то время как 60-летний Джигурда имел опыта выступлений в клетке.

Дополнительная информация:

https://www.cosmo.ru/stars/news/24-12-2021/vsyo-ostanovite-volochkova-v-slezah-poprosila-prekratit-izbienie-dzhigurdy/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=20211224&utm_content=rss

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Евгений Петров все материалы автора
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