Чел Соннен: «Россия впереди планеты всей по допингу и подделке паспортов»

Бывший боец UFC и Bellator Чел Соннен считает Россию ведущей спортивной державой в вопросах допинга и подделки возраста.

«Еще в 2012-м году я предсказал доминацию российских бойцов в ММА, — сказал Соннен на Youtube-канале «Lytes Out Podcast». — Когда UFС начали подписывать ребят из России, я сказал: «Не подписывайте их, только если вы не ведете бизнес с Россией. Потому что если вы подпишите, то столкнетесь с доминацией, которую никогда не видели раньше»

В России, если видят, что ты хорош, забирают тебя из дома и селят в специнтернаты. Я был в таком — они живут все на одном этаже, там же у них школа, компьютер, и они никогда не выходят оттуда. Только тренировки. И я уже не говорю о настоящей правде, которая стоит за российскими спортсменами. Никто не умеет читерить так, как они. Там это поставлено на государственный уровень. Они впереди планеты всей по стероидам. Они начинают химичиться с очень молодого возраста.

Берут молодых ребят, меняют их возраст, подделывают паспорта, а затем химичат ребят до беспамятства. У них 18-летние борются с 15-летними, потому что у 18-летних фейковые паспорта. И химия в придачу. Сейчас у нас был чемпионат мира среди кадетов, там в финал вышел наш парень из Орегона. И он борется с россиянином, ну который никак не выглядит на 15. Они просто мошенничают. И они подзаправлены все. Вот реальная правда российского спорта. Они очень крутые читеры".