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Джейк Пол сделал тату с бейсболкой Мейвезера. Видео

11:23

Боец смешанных единоборств и видеоблогер Джейк Пол сделал татуировку бейсболки, которую он сорвал с боксера Флойда Мейвезера во время совместного мероприятия. Видео с набиванием тату он выложил в Instagram.

Ранее Мейвезер, а также блогер Джейк Пол (брат будущего соперника Логана Пола) устроили потасовку во время совместного мероприятия.

На встрече они провели дуэль взглядов, во время которой сначала начали эмоционально разговаривать, после чего Джейк сорвал с непобедимого боксера бейсболку. Затем началась масштабная неразбериха, в которой участвовали не только будущие соперники, но и вокруг стоявшие люди.

Бой между Мейвезером и Логаном Полом пройдет 6 июня.

Последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018. В показательном бою он нокаутировал японца Теншина Насукаву.

Единственный свой поединок Логан Пол провел против блогера KSI в ноябре 2019 года. Он проиграл ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке.

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