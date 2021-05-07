Мейвезер выгнал свою невесту, чтобы подготовиться к бою с Логаном Полом

Американский боксер Флойд Мейвезер выгнал свою невесту Анну Монро из дома, чтобы хорошо подготовиться к бою с блогером Логаном Полом, информирует The Sun. По его мнению, девушка, которой он сделал предложение в начале года, может помешать ему в этом.

Некоторые друзья Мейвезера считают, что это странный поступок, учитывая то, что у боксера поместье с несколькими домами, и места для уединения более чем достаточно. Однако Мейвезер захотел, чтобы девушка ушла, а он мог сосредоточиться на бое.

Монро — молодая танцовщица, с которой боксер познакомился в своем стриптиз-клубе.

Бой пройдет 6 июня. Последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018. В показательном бою он нокаутировал японца Теншина Насукаву.