Bellator впервые за 15 месяцев планирует провести турнир с болельщиками
12:08
В США 11 июня организация смешанных единоборств Bellator намерена провести турнир с болельщиками.
«Планируется, что 11 июня мы сможем допустить ограниченное количество болельщиков», — сообщил собеседник ТАСС.
Отметим, из-за пандемии коронавируса Bellator не проводил турниров со зрителями на протяжении 15 месяцев.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю