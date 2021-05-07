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Bellator впервые за 15 месяцев планирует провести турнир с болельщиками

12:08

В США 11 июня организация смешанных единоборств Bellator намерена провести турнир с болельщиками.

«Планируется, что 11 июня мы сможем допустить ограниченное количество болельщиков», — сообщил собеседник ТАСС.

Отметим, из-за пандемии коронавируса Bellator не проводил турниров со зрителями на протяжении 15 месяцев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11321869

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