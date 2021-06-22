Мовсар Евлоев рассказал о главном совете от Хабиба Нурмагомедова

Полулегковес UFC россиянин Мовсар Евлоев рассказал, какие советы ему давал соотечественник в лице экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова во время пребывания в Казахстане на турнире Eagle FC 37.

«Советы тоже были, — сказал Мовсар Евлоев в беседе с журналистами на турнире EFC 37. — Как вы знаете, у него колоссальный опыт в этом. Наверное, самый большой опыт в UFC со стороны России. Были советы по поводу того, как драться, как вызывать бойцов, как принимать бои. Очень много дельных советов. Не хотелось бы сейчас рассуждать, потому что это займет очень много времени».

«Общение всегда у нас проходит в братской обстановке, — продолжил он. — Самый главный совет Хабиба? Это не терять время, дожидаясь какого-нибудь топа, которые, как правило, убегают от ненужного, неудобного для себя соперника, и принимать любой бой, потому что застой — это не очень хорошо. Он на собственном опыте это знает».

В ночь на 13 июня Мовсар победил Хакима Даводу единогласным решением судей. Бой проходил в США на турнире UFC 263. Всего на счету 27-летнего Мовсара 15 побед и 0 поражений, 5 из которых были одержаны под эгидой сильнейшей лиги мира.