Блогер Джейк Пол прокомментировал победу над бывшим бойцом UFC Беном Аскреном, отметив, что он не знает, что его ждет в будущем.

«Я вам говорил, что этот бой станет легче, чем поединок с Нейтом Робинсоном. Никто не верил в меня. Звучит дико, но в какой-то момент я даже был андердогом перед этим боем. Я знал, что поединок с Аскреном станет легкой прогулкой, потому что он — типичный боец ММА, который не двигает головой.



Если честно, я не знаю, что меня ждет дальше. Сейчас я живу мечтой. Не думаю, что хорошо справлюсь с этим интервью, потому что у меня было много мыслей за последние 10 дней. Я провел 3 поединка за последние 14 месяцев, и за это время успел наговорить столько дерьма. Не знаю, что меня ждет дальше. Пока просто буду наслаждаться моментом», — заявил Пол журналистам после боя.

Боксерский поединок между Полом и Аскреном завершился сегодня в Атланте. Блогеру уже в первом раунде удалось победить техническим нокаутом.