Джейк Пол хочет провести следующий бой против Конора Макгрегора

Известный YouTube-блогер Джейк Пол после победы в бою с экс-чемпионом Bellator и лиги ONE Беном Аскреном назвал имя следующего соперника, с которым он хотел бы сразиться.

Пол заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, информирует Daily Mail.

Бой Порла и Аскрена прошел в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Аскрен оказался в тяжелом нокдауне в первом раунде, и рефери принял решение остановить поединок.