Джейк Пол хочет провести следующий бой против Конора Макгрегора
11:25
Известный YouTube-блогер Джейк Пол после победы в бою с экс-чемпионом Bellator и лиги ONE Беном Аскреном назвал имя следующего соперника, с которым он хотел бы сразиться.
Пол заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, информирует Daily Mail.
Бой Порла и Аскрена прошел в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Аскрен оказался в тяжелом нокдауне в первом раунде, и рефери принял решение остановить поединок.
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