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Дэнис дерзко отреагировал на победу блогера Пола

12:42
Диллон Дэнис. Фото Fighttime.ru.
Диллон Дэнис. Фото Fighttime.ru.

Боец Bellator Диллон Дэнис отреагировал на победу блогера Джейка Пола над бывшим бойцом ММА Беном Аскреном.

«100% я в деле. Отправьте мне контракт, и я наглухо нокаутирую эту пи**у», — написал Дэнис в своем Twitter, бросив вызов победителю.

Боксерский поединок между Полом и Аскреном завершился сегодня в Атланте. Рефери остановил бой уже в первом раунде, зафиксировав технический нокаут в пользу Пола.

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